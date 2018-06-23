Из "Домодедово" не могут вылететь пассажиры авиакомпании S7

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Авиакомпания S7 испытывает проблемы с регистрацией и посадкой пассажиров на ряд рейсов из аэропорта "Домодедово", представители компании в аэропорту объясняют это проблемами с IT-системой.

В настоящее время задерживается ряд рейсов S7 из Домодедово. Как сообщил РИА Новости один из очевидцев, пассажирам рейса в Санкт-Петербург сотрудница авиакомпании пояснила, что "зависла система SITA, невозможна регистрация и посадка в самолеты пассажиров".

Позднее в аэропорту было сделано объявление о том, что рейсы авиакомпании задерживаются в связи с неполадкой в системе, о времени вылета пассажиры будут извещены дополнительно.

Официальными комментариями авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

Судя по табло Домодедово, пока задерживаются четыре рейса S7.