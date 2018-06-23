МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении гостиничных услуг транзитным пассажирам и пассажирам задержанных авиарейсов в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Дополнить перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации… пунктом следующего содержания… деятельность по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов", — говорится в документе.

Добавляется, что принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска. Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается.

"Принятое решение будет способствовать развитию гостиничной деятельности для нужд транзитных пассажиров и пассажиров задержанных авиарейсов в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу, развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах", — отмечается в документе.