Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На сайте Минобороны опубликовали уникальные исторические документы, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

На карте подробно указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск.

Разведка знала о планах Германии

В частности, из письма замначальника разведотдела штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко следует, что региональное командование знало о подготовке Германии к нападению на Советский Союз за два-три месяца до вторжения.

Генерал указал, что группировка немецко-фашистских войск была известна штабу "достаточно полно и подробно". По его словам, командование расценивало ее как наступательную со значительным количеством танков.

Разбомбить Кенигсберг

В рассекреченном боевом приказе наркома обороны Семена Тимошенко отмечается, что утром 22 июня 1941 года советской авиации было поручено разбомбить Кенигсберг и Мемель, Согласно документу, необходимо было наносить удары вглубь немецкой территории, но наземным войскам границу не переходить.

Кенигсберг — административный центр немецкой провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. 17 октября 1945 года был передан СССР, а в 1946 году переименован в Калининград.

Борьба с фальсификациями

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что сейчас особенно важно сохранять историческую память. По его словам, Великая Отечественная война стала самым важным для страны событием прошлого века.

"В период, когда ветераны, к сожалению, уходят от нас, особенно важно, чтобы эта связующая нить, скрепляющая нашу историческую память, сохранялась", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что документы важно было обнародовать для борьбы с попытками пересмотреть результаты Великой Отечественной войны. Специалист считает, что рассекреченные архивы касаются тем, которые чаще всего пытаются фальсифицировать.

По его словам, это тема начала войны, пакта Молотова-Риббентропа", тема неисчислимых жертв, которые якобы стали следствием слабости СССР, его неготовности к военным действиям и позиции советского руководства.