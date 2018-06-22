РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

23:3922.06.2018
02091
© МинобороныТрофейная карта План Барбаросса. 22 июня 1941Трофейная карта План Барбаросса. 22 июня 1941
© Минобороны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На сайте Минобороны опубликовали уникальные исторические документы, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

Участники 4-й Международной афинской конференции ко Дню Победы
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Память о Второй мировой помогает предотвратить третью, считают историки

На карте подробно указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск.

Разведка знала о планах Германии

В частности, из письма замначальника разведотдела штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко следует, что региональное командование знало о подготовке Германии к нападению на Советский Союз за два-три месяца до вторжения.

Сталинградская битва
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
Гвоздь в крышку. Как СССР заварил "котел", изменивший ход Второй мировой

Генерал указал, что группировка немецко-фашистских войск была известна штабу "достаточно полно и подробно". По его словам, командование расценивало ее как наступательную со значительным количеством танков.

Разбомбить Кенигсберг

В рассекреченном боевом приказе наркома обороны Семена Тимошенко отмечается, что утром 22 июня 1941 года советской авиации было поручено разбомбить Кенигсберг и Мемель, Согласно документу, необходимо было наносить удары вглубь немецкой территории, но наземным войскам границу не переходить.

Акции ко Дню памяти и скорби в городах России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

Кенигсберг — административный центр немецкой провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. 17 октября 1945 года был передан СССР, а в 1946 году переименован в Калининград.

Борьба с фальсификациями

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что сейчас особенно важно сохранять историческую память. По его словам, Великая Отечественная война стала самым важным для страны событием прошлого века.

"В период, когда ветераны, к сожалению, уходят от нас, особенно важно, чтобы эта связующая нить, скрепляющая нашу историческую память, сохранялась", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Фотография из коллекции Георгия Шепелева
© РИА Новости / Виктория Иванова
Дань памяти: российский историк в Париже ищет героев фотографий времен ВОВ

Он отметил, что документы важно было обнародовать для борьбы с попытками пересмотреть результаты Великой Отечественной войны. Специалист считает, что рассекреченные архивы касаются тем, которые чаще всего пытаются фальсифицировать.

По его словам, это тема начала войны, пакта Молотова-Риббентропа", тема неисчислимых жертв, которые якобы стали следствием слабости СССР, его неготовности к военным действиям и позиции советского руководства.

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч окончен
2
Нигерия
0
Исландия
Матч окончен
1
Сербия
2
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч окончен
2
Нигерия
0
Исландия
Матч окончен
1
Сербия
2
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена