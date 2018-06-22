Путин подарил президенту Южной Кореи книгу про Эрмитаж

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон-сук во время экскурсии по Кремлю. 22 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон-сук во время экскурсии по Кремлю. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после экскурсии по Большому Кремлевскому дворцу подарил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину книгу про петербургский Государственный Эрмитаж.

Лидер Южной Кореи с 21 по 23 июня находится в России с государственным визитом по приглашению главы российского государства. В пятницу прошли переговоры лидеров двух стран в Кремле. По окончании встречи после заявления для прессы Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. После осмотра дворца российский президент вручил гостям книгу "The Hermitage" про знаменитый петербургский музей.

"Я обязательно поеду, я мужу говорю, что я обязательно поеду в Эрмитаж", — сказала супруга президента Южной Кореи, принимая подарок.

Петербургский Государственный Эрмитаж, один из главных музеев России, обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Музей был основан в 1764 году. Указом президента в 1991 году он был включен в список особо ценных объектов национального наследия народов России, с 1996 года находится под покровительством главы государства.