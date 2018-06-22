Депутат Госдумы рассказала о механизме повышения пенсий с 2019 года

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Повышение пенсий с 2019 года в случае изменений пенсионного законодательства будет происходить в рамках действующего механизма индексации, сообщила журналистам заместитель секретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Порядок повышения пенсии уже заложен в действующем законодательстве и предполагается, что ровно по этому порядку мы будем действовать в 2019 году", — заявила Баталина.

"На текущий момент модель обсуждается именно такая, и ее нет необходимости менять", — подчеркнула она.

Она напомнила, что действующим законодательством предусмотрено, что 1 февраля каждого года страховая пенсия повышается на уровень фактической инфляции за прошлый год. "Поэтому 1 февраля 2019 года должно пройти повышение пенсий на уровень инфляции за 2018 год. Каким оно будет, мы поймем к концу года", — сказала депутат.

Баталина также напомнила, что 1 апреля проходит второй этап повышения страховых пенсий — в его рамках пенсии увеличиваются на темп роста доходов пенсионного фонда. "Весь тот объем средств, который будет накоплен в результате проведения изменений пенсионной системы, будет доплачен с 1 апреля", — заявила она.

Баталина сообщила, что таким образом в совокупности за счет изменений пенсионного законодательства в среднем за год неработающий пенсионер получит дополнительно к своему доходу 12 тысяч рублей. "Понятно, что это средняя величина, она зависит от размера заработной платы, которую получал человек, его трудового стажа", — добавила Баталина.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, изменение пенсионного законодательства будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.