В Москве открыли памятник военным прокурорам и следователям

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Памятник военным прокурорам и следователям Великой Отечественной войны открыли на территории главной военной прокуратуры в Москве, передает корреспондент РИА новости.

Речь после открытия монумента произнес главный военный прокурор Валерий Петров. Он назвал открытие памятника "данью уважения бессмертному подвигу семи тысяч прокуроров и следователей, которые проходили военную службу в период Великой Отечественной войны".

"Все они, как истинные патриоты, встали на защиту нашей Родины, героически сражаясь с захватчиками, спасая жизни будущих поколений. В наиболее сложные моменты военные прокуроры и следователи с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Среди погибших и пропавших без вести числятся около двух тысяч работников военных прокуратур", — сказал Петров.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры, монумент был создан на добровольные пожертвования по инициативе организации ветеранов ГВП, поддержанной действующими работниками органов военной прокуратуры и военных следственных органов. Автором скульптуры выступил художник Владимир Суровцев.