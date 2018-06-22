Животным Московского зоопарка в жару дают специальное "мороженое"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка, чтобы помочь живущим в зоосаде животным справиться с жарой, дают им специальное "мороженое", состоящее из корма и льда, сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

Ранее сообщалось, что пятница, 22 июня стала самым жарким днем в Москве с начала года, температура воздуха в столице превысила 29 градусов.

"Также летом некоторым животным дают своеобразное "мороженое" – корм, помещенный внутри куска льда", — рассказал Саралиев.

При этом отмечается, что рацион животных в жару практически не меняется, но у многих обитателей он дробится на большее число кормлений, чтобы корм не протух, а сразу же съедался животными.

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