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Общество

Глава ПФР рассказал о росте пенсий после изменения законодательства

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (168)
15:5722.06.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава ПФР Антон Дроздов. Архивное фотоГлава ПФР Антон Дроздов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Пенсии россиян будут расти в два раза быстрее в случае изменений пенсионного законодательства, считает глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Купюры номиналом в тысячу рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В ходе обсуждения на круглом столе в Общественной палате изменений в пенсионное законодательство Дроздов отметил, что продолжительность жизни в России растет, и в стране уже начался дисбаланс на рынке труда. "Несколько десятилетий назад у нас на одного пенсионера было четверо работающих. Сейчас – два. Если брать работающих по найму, то еще меньше. Это говорит о том, что нагрузка на тех, кто работает, возрастает и будет расти", — пояснил глава ПФР.

"Если ничего не делать, то это изменение в численности "съест" все дополнительные доходы от роста экономики, который у нас происходит. Наша цель — направить эти доходы на повышение пенсий наших граждан. В этом случае пенсии будут расти темпами в два раза выше, чем если бы они росли (без изменений пенсионного законодательства – ред.)", — добавил Дроздов.

Он отметил, что период активного долголетия в РФ превышает 22 года, и этот показатель лучше, чем европейский. Это, по словам Дроздова, говорит о том, что нагрузка на работающих граждан высокая и дальше будет только увеличиваться, если не предпринять никаких изменений.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Пенсионный фонд. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
Пожилая пара. Архивное фото
© Fotolia / goodluz
Возраст выхода на пенсию в странах мира

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mice_zorin
Отрадно! Может быть у наших законотворцев действительно по дроздову пенсии резко подрастут. Они и без повышения пенсионного возраста у них росли, как на дрожжах. А вот россиянам нужно вилок побольше заготовить. Спагетти с ушей будем убирать. Нам уже столько переобещали переобещать обещанное,которого ждут не 2 года, как в русской поговорке, а вечно, что макаронными изделиями можно России год питаться.
16:06
22.06.2018
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НДС 20
Да, да, да. НДС с 18% до 20%, ну точно пойдет на повышение....... Пенсий??? Далее по Станиславскому.
16:02
22.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
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