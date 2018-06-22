Умер легендарный однорукий летчик-герой ВОВ Иван Леонов

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик Иван Леонов, который после тяжелого ранения управлял боевым самолетом одной оставшейся рукой, скончался в Туле, сообщает правительство региона.

Почетный гражданин города-героя Тулы Иван Антонович Леонов скончался на 96-м году жизни.

"Ушел из жизни Герой России, легендарный летчик-истребитель, выдающийся человек с уникальной судьбой и твердым характером. В годы Великой Отечественной войны Иван Антонович героически отстаивал родное небо. Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал в своем соболезновании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Иван Леонов окончил семь классов. В марте 1940 года поступил учиться в Армавирскую школу пилотов. Боевое крещение принял в боях за Москву, где впервые сбил фашистский самолет. Совершил 55 боевых вылетов. Сбил шесть самолетов противника лично и два в группе. В июле 1943 года был тяжело ранен, потерял левую руку, однако, после госпиталя, добился разрешения летать без одной руки. Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и др.

После войны закончил пединститут, работал преподавателем в системе профтехобразования. В 1996 году "За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах" указом президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Помимо двух родных дочерей, Иван Леонов с женой воспитали еще пять приемных детей, родители которых погибли на войне.