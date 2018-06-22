Водители московских автобусов в жару проходят обязательный медосмотр

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Водители автобусов, троллейбусов и трамваев во время жары проходят обязательный медицинский осмотр, в течение дня все они имеют доступ к питьевой воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Пятница в Москве может стать самым теплым днем с начала года, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов, сообщили ранее РИА Новости синоптики. Как отметили в центре погоды "Фобос", почти 30-градусная жара с грозами ожидается в российской столице и в предстоящие выходные.

"Перед выходом в рейс все водители автобусов, троллейбусов и трамваев проходят обязательный медицинский осмотр. В течение рабочих смен водители имеют доступ к питьевой воде – на конечных станциях маршрутов установлены кулеры с чистой водой", — рассказали в ведомстве.