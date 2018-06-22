Власти Москвы сообщили о проверке в жару кондиционеров в транспорте

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Работу кондиционеров и систем климат-контроля проверяют в московских автобусах, троллейбусах и трамваях во время жары перед выходом транспортных средств на маршруты, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Пятница в Москве может стать самым теплым днем с начала года, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов, сообщили ранее РИА Новости синоптики. Как отметили в центре погоды "Фобос", почти 30-градусная жара с грозами ожидается в российской столице и в предстоящие выходные.

"Свыше 70% транспорта Мосгортранса оснащено кондиционерами или системами климат-контроля пассажирского салона. Это более 6 тысяч автобусов, около 300 троллейбусов и почти 250 трамваев. Климатическое оборудование проверяют перед выходом транспорта на маршрут", — рассказали в департаменте.

В случае, если кондиционер не работает исправно, пассажир может сообщить об этом на бесплатную горячую линию по телефону 3210 или написать в Twitter Мосгортранса, указав дату и время, маршрут и бортовой номер транспортного средства.