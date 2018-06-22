Песков рассказал о сложностях с обменом Сенцова

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сложности с обменом украинца Олега Сенцова связаны с тем, что он осужден по очень тяжкой статье, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, осложняется ли ситуация тем, что Сенцов не признает себя гражданином России.

"Вы понимаете, он осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Вы знаете, что эта тема обменов затрагивалась вчера (в четверг — ред.) в ходе телефонных разговоров президентов Путина и Порошенко, и собственно в русле вот этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", — заявил Песков.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении.

Ранее Путин и Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.