Дорожные камеры в Москве могут начать проверять наличие ОСАГО осенью

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проект по проверке наличия полисов ОСАГО камерами фото- и видеофиксации на дорогах может быть запущен в Москве с 1 сентября 2018 года, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе семинара по страхованию для представителей СМИ в пятницу.

"Мы планируем, чтобы с 1 сентября начали работать камеры фото- и видеофиксации в Москве, рассылая "письма счастья" для тех людей, у которых нет полиса ОСАГО", — сказал Уфимцев.

По его словам, как только проект будет запущен в Москве, потом ничего не мешает достаточно быстро запустить его и в других регионах, так как технология проверки там будет идентична той, которая сейчас разрабатывается.

По оценкам Уфимцева, где-то от двух до четырёх миллионов автовладельцев ездит без полиса ОСАГО.