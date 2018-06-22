Министерство просвещения запускает конкурс лучших песен об учителях

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министерство просвещения России запускает конкурс среди школьников 5-11 классов на лучшую песню об учителях, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Впервые в масштабе всей страны министерство приглашает принять участие школьников 5-11 классов в конкурсе "В Артек вместе с Русским Радио" на сочинение и исполнение лучшей песни, выражающей признательность и уважение к профессии учитель", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что участники конкурса должны написать оригинальные слова и музыку и исполнить песню в современном эстрадном жанре.

"Идея конкурса настолько актуальна, что, наверное, в каждой социальной группе найдет поддержку. Для каждого человека нашей страны понятие "учитель" имеет свой особый смысл, порождает теплые воспоминания о школьных годах. Учительство – это социальная миссия, подвижнический труд. Люди понимают это и ценят", — приводит пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Министр отметила, что любое внимание со стороны общества "будет приятно нашим учителям, конкурс – отличная возможность голосом детства сказать об уважении педагогам, восхищении их трудом и профессиональными достижениями. Особенно важно, что у каждого ученика нашей страны, вне зависимости от места проживания, появляется возможность выразить посредством творчества искреннюю любовь своим наставникам", – подчеркнула Министр.

В министерстве рассказали, что по итогам конкурса три финалиста получат путевки в Артек, а победитель получит шанс исполнить свой хит в дуэте с известным эстрадным исполнителем. Отмечается, что под "финалистом" может подразумеваться и творческий коллектив из двух человек.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 5 августа 2018 года.