Москвичам посоветовали не выезжать из города с 16.00 до 22.00 из-за пробок

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Жителям Москвы, отправляющимся за город в пятницу, рекомендуется выезжать до 16 или после 22 часов в связи с вероятностью серьезных "дачных" пробок, сообщили в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На протяжении последних нескольких недель жители все чаще выезжают на дачи и за пределы города в канун выходных. К тому же сегодня замечательная погода, и мы уже сейчас видим увеличение количества автомобилей по направлению из города. А к вечеру их количество только возрастёт", — рассказали в пресс-службе.

По данным ЦОДД, наиболее серьезные затруднения будут с 16.00 до 20.00 преимущественно на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте. В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ярославском шоссе, съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

"Просим автомобилистов заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Рекомендуем выезжать из города сегодня до 16 часов или после вечернего часа пик около 10 часов вечера, либо завтра до 8.30 утра или после 12 часов дня", — рекомендовали в ЦОДД.