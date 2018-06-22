Беспилотник "Яндекс.Такси" доехал из Москвы до Казани

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" совершил первую автономную поездку по трассе из Москвы в Казань, говорится в сообщении компании.

Пройденный маршрут составил примерно 789 километров и занял 11 часов. Почти весь путь (99%) прошел в режиме автопилота, отметили в "Яндекс.Такси".

"За время поездки прототип сделал лишь несколько остановок, чтобы заправиться. За рулем все время находился опытный пилот-испытатель, который внимательно следил за дорогой и контролировал поведение автомобиля. На части маршрута шел сильный дождь", — рассказали в компании.

Это первое испытание беспилотника "Яндекс.Такси" на трассе, которое прошло в условиях реального дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время. До этого "Яндекс" демонстрировал, как разрабатываемая технология управляет автомобилем на полигоне и на заснеженных улицах Москвы.

"Яндекс" с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации.