В Ростове-на-Дону открылся центр ядерной медицины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Центр ядерной медицины, специализирующийся на раннем выявлении онкозаболеваний и проверке эффективности лечения, открылся в Ростове-на-Дону в пятницу.

В мероприятии приняли участие председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев отметил, что теперь у большого количества людей появилась возможность качественно уточнить диагноз, а значит, получить в дальнейшем правильное лечение. "Новые высокие технологии активнее проникают в медицину региона, что означает получение своевременной помощи", — сказал он.

По словам Чубайса, в России сердечно-сосудистые и онкозаболевания — главные причины смертности, и на юге страны нужен был центр, способный оказать услугу диагностики. "В центре можно выйти в год на 5-6 тысяч людей, проходящих через него. Уверен, что объем спроса здесь точно достигает этих цифр и даже больше", — сказал он.

Данный центр стал одиннадцатым центром национальной сети ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи". Теперь жителям Ростовской области и соседних регионов доступен один из важнейших методов онкодиагностики — ПЭТ/КТ-исследование. Инвестиции в центр составили более 200 миллионов рублей.

В среднем в Ростовской области в год врачи диагностируют более 14 тысяч случаев рака, минимум 4,5 тысячи из них нуждаются в ПЭТ/КТ-диагностике. Центр в значительной степени обеспечит потребность региона в этом методе диагностики. Он оснащен ПЭТ/КТ-сканером General Electric, мощность которого позволяет принимать в день до 30 пациентов.

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