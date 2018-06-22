В Москве обнаружили экзотическую змею

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Экзотическая для Москвы змея маисовый полоз найдена в российской столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования Москвы в пятницу.

"В Москве была обнаружена змея маисовый полоз", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что змея была размером в 50 сантиметров, не ядовитая, но является экзотическим видом для наших широт.

Пресмыкающееся направили в центр передержи диких животных "Простар" департамента природопользования.

Маисовый полоз достигает двух метров в длину и обитает в Северной Америке. Он предпочитает жить на кукурузных полях, полянах, но также его можно встретить на деревьях и в заброшенных фермах. Маисовый полоз питается в основном грызунами, убивая их, как удав, сдавливанием.