Московское метро к ЧМ запустило пилотный прокат аудиогидов на трех языках

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московское метро запустило в пилотном режиме к чемпионату мира по футболу прокат аудиогидов на трех языках, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"К чемпионату мира в Московском метрополитене запустили пилотный проект по прокату аудиогидов. Туристы и горожане смогут поближе познакомиться с метро, взяв аудиогид на одной из 11 стоек "Живое общение", где есть витрины с сувенирами, а также в сувенирных магазинах на "Маяковской", "Трубной" и в инфоцентре на "Тушинской", — рассказал он.

В аудиогиды, по словам Ликсутова, загружены несколько маршрутов – ознакомительная мини-лекция, маршруты по Кольцевой, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатского-Покровской и Филевской линиям. Постепенно список маршрутов будет расширяться.

Сейчас аудиогиды доступны на трех языках – английском, китайском и русском, до конца июня появятся экскурсии на немецком, испанском и французском, уточнил заммэра.

"Пока пилотный проект по прокату аудиогидов рассчитан на полгода. Если пассажирам понравится новая услуга, то мы введем ее на постоянной основе", — добавил Ликсутов.