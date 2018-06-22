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Общество

Кикабидзе объяснил ненависть к СССР‍

05:3322.06.2018
(обновлено: 05:56 22.06.2018)
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© РИА Новости / Бесик ПипияВахтанг Кикабидзе. Архивное фотоВахтанг Кикабидзе. Архивное фото
© РИА Новости / Бесик Пипия

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе в интервью радио "Говорит Москва" объяснил свои слова об СССР.

Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
© РИА Новости / Бесик Пипия
СМИ: Вахтанг Кикабидзе заявил, что пошутил насчет убежища на Украине

Ранее в интервью Deutsche Welle грузинский артист заявил, что ненавидел СССР и был рад его распаду, хотя "такую огромную махину трудно было развалить". По его мнению, Россия идет по тому же пути.

При этом он отметил, что в советские времена было больше духовности, а люди относились друг к другу с уважением. Многие СМИ после публикации интервью написали, что Кикабидзе "ненавидит" СССР.

Как пояснил Кикабидзе, он не испытывает ненависть к Советскому Союзу. "Вообще слово (ненависть — ред.) очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне", — сказал артист. При этом Кикабидзе подчеркнул, что люди, жившие в СССР, "ни при чем".

Реакция в Совфеде и Госдуме

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР". "Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — отметил Пушков.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин заявил о желании предотвратить распад СССР
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что в России продолжают любить роли Кикабидзе

"Да, мы все в России и Белоруссии, откуда я родом, любили Вахтанга Кикабидзе за его песни и фильмы, в которых он снимался. Собственно, ничего не изменилось: мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из "Мимино". Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим — пусть он говорит, что пожелает", — написал Клинцевич в Facebook.

Режиссер и депутат Владимир Бортко в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление". "Известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе. Не в Грузии, а в Советском Союзе. Поэтому заявление это, по меньшей мере, странное. Если он не любил Советский Союз — может быть. Но не понимать, что сделал для него Советский Союз, он не может", — отметил Бортко.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что те, кто радуется распаду СССР, совершают "непростительную ошибку" в отношении совести и будущих потомков.

Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Эта страна на глазах поднялась к высотам Победы, космоса, стратегического паритета и спасала планету от новых и новых бед, поэтому те, кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили, — мерзавцы и предатели", — добавил Зюганов.

Лидер коммунистов напомнил, что решение о создании Советского Союза принимали добровольно "представители всех народов, в том числе грузинского народа".

"Спросите Вахтанга, как он представляет, если эти гигантские просторы от Черного моря до Тихого океана начнут разваливаться, если рядом мощные соседи схватятся за передел этих кусков, — планета вся заполыхает", — заключил Зюганов.

Реакция артистов

Народный артист РСФСР, пародист Владимир Винокур, комментируя высказывание Кикабидзе в эфире НСН, заявил, что каждый человек имеет права на свое мнение.

"Вахтанг Кикабидзе для меня — это человек, с которым я много лет дружил. Мы сейчас редко видимся. Он прекрасный артист, великолепный музыкант и певец. Это его субъективное мнение. Об этом должны думать общественные деятели, политики… Обсуждать или осуждать его я не собираюсь. Пусть он останется при своём мнении. У нас есть своё мнение", — сказал Винокур.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в свою очередь поддержал Кикабидзе, назвав Советский Союз "неоднозначным явлением", в котором было и плохое, и хорошее.

Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вахтанг Кикабидзе приехал с концертами на Украину
"Я жил в Советском Союзе, в нем родился, вырос, учился и работал. Союз — это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди. Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками. Я сам стоял в очереди за белым хлебом. Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом "Запорожце" и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой другое. Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо… Ему, наверное, было лучше, чем другим. Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии. СССР — большое неоднозначное явление", — сказал музыкант в эфире НСН.

Кроме того, Лоза выразил мнение, что слова Кикабидзе могли неправильно перевести. "Он мог давать интервью немецкому СМИ на своем любимом грузинском языке. Потом все это сорок восемь раз перевернулось, сорок восемь раз было неправильно переведено", — добавил музыкант.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Andy Nov
Кому интересны пояснения маразматика, который всем тем что имеет по гроб жизни обязан СССР, его флагу. гербу и людям.
06:17
22.06.2018
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Андрей Балашов
Перевод переводом, а базар надо фильтровать. Тем более что беседовал не с простым смертным, но с представителем СМИ, для которых подобные заявления как бальзам на душу.
06:16
22.06.2018
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vikt.ogorodov2015
Кому и что хорошего дал СССР? Кикабидзе никого не просил его восхвалять.Эго подобные Пушкову и Клинцевичу сделали его знаменитым когда он дул в их дуду,но стоило ему высказать свое мнение,как бросились поливать его помоями. Я равнодушен к творчеству Кикабидзе,но считаю,что во многом он прав. Зюганов называет предателями тех, кто поддержал развал СССР,так это в первую очередь коммунисты и комсомольцы. Одних коммунистов было более 20 миллионов и они первые все разбежались выбрасывая на ходу свои партбилеты,а сейчас тоскуют по былому. И ведь не стыдно этому уму,чести и совести сейчас что то корчить из себя.
06:11
22.06.2018
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Val--2113
Да хватит уже писать про эту гоношистую бездарь.
Никому он ненужен. Пусть доживает в своей ненависти в своих горах.
05:50
22.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
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