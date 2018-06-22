МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе в интервью радио "Говорит Москва" объяснил свои слова об СССР.

Ранее в интервью Deutsche Welle грузинский артист заявил, что ненавидел СССР и был рад его распаду, хотя "такую огромную махину трудно было развалить". По его мнению, Россия идет по тому же пути.

При этом он отметил, что в советские времена было больше духовности, а люди относились друг к другу с уважением. Многие СМИ после публикации интервью написали, что Кикабидзе "ненавидит" СССР.

Как пояснил Кикабидзе, он не испытывает ненависть к Советскому Союзу. "Вообще слово (ненависть — ред.) очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне", — сказал артист. При этом Кикабидзе подчеркнул, что люди, жившие в СССР, "ни при чем".

Реакция в Совфеде и Госдуме

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР". "Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — отметил Пушков.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что в России продолжают любить роли Кикабидзе

"Да, мы все в России и Белоруссии, откуда я родом, любили Вахтанга Кикабидзе за его песни и фильмы, в которых он снимался. Собственно, ничего не изменилось: мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из "Мимино". Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим — пусть он говорит, что пожелает", — написал Клинцевич в Facebook.

Режиссер и депутат Владимир Бортко в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление". "Известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе. Не в Грузии, а в Советском Союзе. Поэтому заявление это, по меньшей мере, странное. Если он не любил Советский Союз — может быть. Но не понимать, что сделал для него Советский Союз, он не может", — отметил Бортко.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что те, кто радуется распаду СССР, совершают "непростительную ошибку" в отношении совести и будущих потомков.

"Эта страна на глазах поднялась к высотам Победы, космоса, стратегического паритета и спасала планету от новых и новых бед, поэтому те, кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили, — мерзавцы и предатели", — добавил Зюганов.

Лидер коммунистов напомнил, что решение о создании Советского Союза принимали добровольно "представители всех народов, в том числе грузинского народа".

"Спросите Вахтанга, как он представляет, если эти гигантские просторы от Черного моря до Тихого океана начнут разваливаться, если рядом мощные соседи схватятся за передел этих кусков, — планета вся заполыхает", — заключил Зюганов.

Реакция артистов

Народный артист РСФСР, пародист Владимир Винокур, комментируя высказывание Кикабидзе в эфире НСН, заявил, что каждый человек имеет права на свое мнение.

"Вахтанг Кикабидзе для меня — это человек, с которым я много лет дружил. Мы сейчас редко видимся. Он прекрасный артист, великолепный музыкант и певец. Это его субъективное мнение. Об этом должны думать общественные деятели, политики… Обсуждать или осуждать его я не собираюсь. Пусть он останется при своём мнении. У нас есть своё мнение", — сказал Винокур.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в свою очередь поддержал Кикабидзе, назвав Советский Союз "неоднозначным явлением", в котором было и плохое, и хорошее.

"Я жил в Советском Союзе, в нем родился, вырос, учился и работал. Союз — это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди. Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками. Я сам стоял в очереди за белым хлебом. Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом "Запорожце" и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой другое. Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо… Ему, наверное, было лучше, чем другим. Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии. СССР — большое неоднозначное явление", — сказал музыкант в эфире НСН

Кроме того, Лоза выразил мнение, что слова Кикабидзе могли неправильно перевести. "Он мог давать интервью немецкому СМИ на своем любимом грузинском языке. Потом все это сорок восемь раз перевернулось, сорок восемь раз было неправильно переведено", — добавил музыкант.