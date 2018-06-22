Спонсор оплатит перелет онкобольных детей из Владивостока в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Анонимный спонсор оплатит перелет из Владивостока в Москву и обратно четверым детям с онкологическими заболеваниями, которые не могли вылететь на лечение из-за дорогих билетов, сообщила РИА Новости директор благотворительного фонда "Сохрани жизнь" Светлана Горковенко.

Ранее в фонде "Сохрани жизнь", который помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщили, что трое детей-пациентов владивостокского онкогематологического центра не могут вылететь на лечение в Москву из-за высоких цен на билеты, а один не может вернуться в Приморье из столицы. Общую сумму на билеты фонд оценил в 150 тысяч рублей. В Фонде социального страхования сказали, что претендовать на оплату проезда могут лишь двое детей.

"На нас вышел спонсор, компания, которая решила не афишировать своего названия, и есть договоренность о предоставлении денег на билеты для этих четверых детей. Средства пока не перечислили, решаем юридические вопросы, ожидаем деньги на следующей неделе. Таким образом, ребята вылетят в течение ближайших недель – успеваем закрыть потребность", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, спонсора нашли региональные власти, которые увидели информацию о детях в СМИ. "Потребность по этим детям мы закроем, но у нас уже новые на подходе, которым нужно лететь, и надо собирать деньги на билеты", — добавила она.

Вопрос о доступности авиабилетов с Дальнего Востока прозвучал на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Вопрос задал житель Уссурийска, по словам которого летом стоимость перелета из Москвы во Владивосток и обратно выросла с 13,2 тысячи до 55 тысяч рублей. Путин заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов из Владивостока в другие города России и предложил расширить применение субсидий.

В Минвостокразвития России сообщали, что ожидают принятия законопроекта об отмене НДС на авиаперевозки по Дальнему Востоке к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре. Власти Приморья обратились в Минтранс России с просьбой помочь с увеличением числа авиакомпаний, летающих с Дальнего Востока в столицу.