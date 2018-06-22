Юнармейцы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Участники Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в Минобороны России.

"В День памяти и скорби в 4:00 утра — время начала Великой Отечественной войны — юнармейцы московского штаба приняли участие во всероссийской патриотической акции "Вахта памяти. Вечный огонь", которая проводилась в Александровском саду. Дети зажгли Свечи памяти и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата", — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в акции памяти также приняли участие руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — пост номер один — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. В 2010 году мемориал отремонтировали. На время работ пламя было перенесено на Поклонную гору. Вечный огонь ни на секунду не затухал.