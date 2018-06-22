В Ингушетии нашли останки погибших в Великой Отечественной войне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Дислоцированные в Ингушетии артиллеристы обнаружили в ходе героико-патриотической акции "Вахта памяти" останки погибших в годы Великой Отечественной войны под Малгобеком солдат, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Военнослужащие провели поиски в районе поселка Старый Малгобек. В поисках были задействованы около 800 военнослужащих, которые посменно с 14 апреля по 20 июня вели археологические раскопки на территории республики.

"За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 14 красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки и другие элементы обмундирования и экипировки", — сказал Астафьев.

Одного военнослужащего, который погиб 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону. Останки были переданы родственникам в Чувашию. Родственники павшего бойца приняли участие в торжественном митинге в Ингушетии.

Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями "Корнет", другим специальным оборудованием, а также мотопилами и шанцевым инструментом.

Героико-патриотическая акция "Вахта памяти" началась 14 апреля и продлится до середины сентября.