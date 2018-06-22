Преступления фашизма никогда не будут забыты и прощены, заявила Матвиенко

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Преступления фашизма никогда не будут забыты, необходимо сохранять историческую правду, передавая ее от поколения к поколению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

"Прошло 77 лет с тех пор, как началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Она принесла неисчислимые беды в каждую семью, унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников", — отметила спикер.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто подарил нам возможность жить в мирное время, в сильном государстве. В наших сердцах – память о погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений – всех, кто отдал свои жизни ради Великой Победы", — сказала Матвиенко.

По ее словам, в этот день вновь приходит осознание, что есть такая сила любви к Родине и служения Отечеству, которую невозможно сломить и уничтожить.

"Горечь невосполнимых утрат не имеет срока давности. Преступления фашизма никогда не будут забыты и не получат прощения. Наш долг — не допустить повторения подобного, бережно хранить историческую правду о подвиге советского народа, передавать ее от поколения к поколению, воспитывать детей и молодежь патриотами родной страны", — уверена законодатель.

Парламентарий выразила благодарность ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за их мужество и стойкость. "Вечная память павшим героям-защитникам Отечества! Пусть всегда будет мир на нашей земле!" — заключила Матвиенко.