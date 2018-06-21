Первый канал не ответил на уточняющий вопрос об отмене передачи Познера

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Программа Владимира Познера "Познер" с участием писателя и основателя партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова не вышла в эфир в запланированное время из-за изменений в сетке вещания Первого канала, связанных с чемпионатом мира по футболу.

"Сериалы сместились с 21.30 на 23.00, ночные проекты, таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят… Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами ", — цитирует РБК пресс-службу канала.

Первый канал не стал отвечать РИА Новости на уточняющие вопросы по невыходу в эфир программы "Познер" с участием Лимонова.