Россиянам могут разрешить самостоятельно выбирать дату и время брака

Обручальные кольца В.И. Ленина и Н.К. Крупской, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

Обручальные кольца В.И. Ленина и Н.К. Крупской, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве граждан самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи соответствующего заявления, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон № 14Э-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как поясняют авторы инициативы, в настоящее время регистрация брака производится по истечение месяца со дня подачи заявления о регистрации брака, и это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности молодоженов удобным для них образом выбрать дату и время регистрации.

Кроме того, по мнению авторов проекта, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату.

"Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе.