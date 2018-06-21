Проект об "умных" счетчиках могут принять в сентябре

МАГАС, 21 июн – РИА Новости. Законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии (так называемых "умных" счетчиках) может быть принят в окончательном, третьем чтении в сентябре текущего года, сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

В Госдуме сейчас находится законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии, в ноябре 2017 года он был принят в первом чтении.

"Вопрос создания интеллектуальной системы учета ресурсов является очень актуальным. Соответствующий закон в части электроэнергетики уже принят Госдумой в первом чтении. Надеюсь, что в июле-сентябре мы примем его во втором и в третьем окончательном чтении", — сказал Завальный в четверг в Магасе на выездном заседании "круглого стола" комитета Госдумы по энергетике.

Он также отметил, что, когда законопроект принимался в первом чтении, к нему было очень много замечаний. "Экспертный совет комитета по энергетике даже сказал, что в таком виде его принимать нецелесообразно. Но проблема требует концептуального решения, и было принято решение доработать проект во втором чтении. Поэтому во втором чтении законопроект претерпит очень серьезные изменения. В ближайшее время мы ожидаем текст второго чтения, который будем рассматривать в рамках рабочей группы", — добавил Завальный, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Интеллектуальная система учета включает в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.