Эксперт рассказал о возможных мерах против стритрейсинга

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запрет на управление мощными машинами поможет ограничить стритрейсеров, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

В ночь на четверг три человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием шести машин на Кутузовском проспекте в Москве. Водитель Mercedes-Benz AMG сбил женщину-пешехода, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, после машина загорелась. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии, предварительно, стала женщина-пешеход.

По словам источника РИА Новости, водителю Mercedes было 22 года, он приехал из Дагестана. На странице предполагаемого виновника ДТП в Instagram есть фотография того самого Mercedes-Benz AMG. На видео в YouTube, водитель дрифтует по улицам Москвы и участвует в гонках стритрейсеров.

"Вообще против таких историй работает простое правило — люди до 23-25 лет не должны обладать правом садиться за руль легкового автомобиля с мощностью выше, допустим, 130 лошадиных сил. Такие ограничения существуют в ряде стран — в некоторых по возрасту, а в некоторых действует ограничения мощности по решению суда, если человек грубо нарушает правила", — рассказал РИА Новости Шкуматов.

Он уверен, что технические характеристики автомобиля "напрямую не связаны с нарушением правил дорожного движения". "А это явление (стритрейсинг) — некая бравада нарушением ПДД — в основном касается молодых людей, и многие подметили, что основная аудитория этого явления — молодые люди, которые уже сразу получили все, что хотели и могли, не ударив пальцем о палец. У них земля уходит из-под ног", — считает собеседник агентства.

Эксперт уверен, что необходимо законодательно рассмотреть "такой вариант, чтобы за руль "заряженных" машин могли сесть только люди, у которых есть определенный водительский опыт".