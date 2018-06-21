Эксперт рассказал о возможных мерах против стритрейсинга

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запрет на управление мощными машинами поможет ограничить стритрейсеров, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
По словам источника РИА Новости, водителю Mercedes было 22 года, он приехал из Дагестана. На странице предполагаемого виновника ДТП в Instagram есть фотография того самого Mercedes-Benz AMG. На видео в YouTube, водитель дрифтует по улицам Москвы и участвует в гонках стритрейсеров.
"Вообще против таких историй работает простое правило — люди до 23-25 лет не должны обладать правом садиться за руль легкового автомобиля с мощностью выше, допустим, 130 лошадиных сил. Такие ограничения существуют в ряде стран — в некоторых по возрасту, а в некоторых действует ограничения мощности по решению суда, если человек грубо нарушает правила", — рассказал РИА Новости Шкуматов.
Эксперт уверен, что необходимо законодательно рассмотреть "такой вариант, чтобы за руль "заряженных" машин могли сесть только люди, у которых есть определенный водительский опыт".