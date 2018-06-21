В Крыму до конца года расширят сеть базовых станций мобильной связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Сеть базовых станций мобильной связи будет расширена в Крыму до конца года, сообщил министр внутренней политики, информации и связи региона Сергей Зырянов.

"Количество базовых станций в эфире, по состоянию на 2014 год, было 1 тысяча 131, сейчас их количество – 2 тысячи 735. То есть более чем в два раза увеличено. Кроме того, планируется до конца этого года еще более 200 базовых станций, которые, мы ожидаем, подключатся к эфиру", — сказал Зырянов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, власти республики постоянно работают над улучшением качества связи на полуострове.