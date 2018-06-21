Роструд рекомендовал сократить рабочий день в жару

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В жаркую погоду рабочий день можно сокращать, заявили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", — сказали в ведомстве.

В частности, пояснили в пресс-службе, в жаркие дни необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например за счет кондиционирования, давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Роструд напомнил, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры от нормы устанавливается СанПиНом. Если температура достигла 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час, при повышении до 29 градусов – на два, а при жаре в 30,5 градусов – на четыре часа.

При этом для сотрудников, чья работа связана с постоянной ходьбой, физическими нагрузками, переноской тяжестей, рабочий лень сокращается и при более низкой температуре — от 26,5 градусов до 27,5 градусов.

Выходной для сердечников

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что в жаркую погоду следует предоставлять дополнительные выходные людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Такое предложение он направил главе Минтруда Максиму Топилину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Федерация независимых профсоюзов поддержала эту идею, но отметила, что необходимо продумать механизм, чтобы у работников не возникло проблем с работодателями.