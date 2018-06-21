Кикабидзе объяснил слова об СССР

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе в интервью радио "Говорит Москва" объяснил свои слова об СССР.

Днем ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ рассказал, что обрадовался, когда Советский Союз распался. Актер также заявил, что ненавидел герб СССР. При этом он отметил, что в советские времена было больше духовности, а люди относились друг к другу с уважением. Многие СМИ после публикации интервью написали, что Кикабидзе "ненавидит" СССР.

"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне", — сказал артист. При этом Кикабидзе подчеркнул, что люди, жившие в СССР, "ни при чем".

Реакция на заявление

Неоднозначное интервью артиста немецким СМИ прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что актер "стал тем, кто есть" только благодаря Советскому Союзу.

Коллега сенатора Франц Клинцевич напомнил в Facebook, что россияне любили и любят Кикабидзе за его творчество. "Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим, пусть он говорит, что пожелает", — заключил он.

Режиссер Владимир Бортко назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление". Он отметил, что Кикабидзе получил известность именно в Советском Союзе, а не в Грузии.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что те, кто радуется распаду СССР, совершают "непростительную ошибку" в отношении совести и будущих потомков.