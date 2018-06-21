Матрешки и напитки – как ЧМ повлиял на торговлю у Измайловского Кремля

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Густова Ксения. Неделю назад Москва стала главным городом, принимающим чемпионат мира по футболу. Специально на матчи в российскую столицу прилетели болельщики со всего мира, и ощутить приток туристов успели не только горожане по переполненным улицам в центре города, но и представители бизнеса.

Чтобы выяснить, повлиял ли рост числа иностранцев на торговлю, корреспондент РИА Новости отправилась на ярмарку у Измайловского Кремля.

ТОРГОВЛЯ СУВЕНИРАМИ ИДЕТ В ГОРУ

Продавец в сувенирной лавке на ярмарке у Измайловского кремля рассказал, что иностранцев в этом году значительно больше по сравнению с прошлым годом.

"Болельщиков, иностранцев много приходит. Сложно сказать, из каких они стран — если кто-то в футболках в цвет футбольной команды, то еще можно угадать. Но опять же, я всех не знаю", — рассказывает мужчина.

Он сразу начинает знакомить со своим ассортиментом, рассказывая, что у него в наличии есть все — от брелоков и открыток до матрешек разных размеров. "Видите, у меня разные сувениры — и брелоки, и матрешки, тарелки, фигурки — много всего. Но вот иностранцы к матрешкам больше всего тянутся, важно им их из России привезти. Поэтому, конечно, у меня матрешек больше всего, да и у всех почти так", — делится продавец.

На витринах лежат матрешки самых разных размеров, и почти каждая оригинально расписана. "Берут самые разные, не могу сказать, что глаз у них на какие-то определенные лежит. Кто-то у нас на рынке продает матрешки с изображением президентов. Не знаю, насколько их много покупают, не пробовал их продавать", — поясняет он.

Мужчина рассказывает, что выручка у него с началом чемпионата выросла, и тут же добавляет, что цены он совсем не поднимал. "Не хочу, чтоб говорили, что цены мы завысили. У меня цены почти такие же, как и в прошлом году, ничего к чемпионату не завышали", — заверяет продавец.

Торговец в следующей палатке также делится, что число покупателей этим летом значительно выросло, даже несмотря на раннее утро людей на ярмарке много.

"Людей очень много приходит, не сравнить с прошлым годом. Видите, даже с утра уже много. Я подготовился, основные фразы выучил даже на китайском, английском и испанском. Но в основном английский нужен, все его понимают. Так что сказать, что и сколько стоит, я могу, недопонимания пока не было", — деловито рассказывает мужчина.

Все иностранцы, по его словам, редко покупают что-то сразу — сначала ходят по всему рынку, прицениваются.

"Каждому продавцу, конечно, хочется свое продать, но туристов много, я думаю, всем хватает. Мы конкуренты, но не воюем", — смеется мужчина и добавляет, что прибыль у него уже подросла по сравнению с маем и началом июня. "Не шибко, но есть рост", — уточняет он.

ВЫРУЧКА НА НУЛЕ

В другой лавке с сувенирами, которая стоит поодаль от ярмарки, продавец рассказал, что у него торговля идет не настолько успешно, несмотря на большой поток туристов.

"В этом году, конечно, больше туристов, но выручка не растет, совсем на нуле", — жалуется мужчина и добавляет, что многие туристы приходят с иностранной валютой, а продавцы работают только с рублями, и оплата картой также недоступна.

Он рассказал, что в прошлом году в основном были туристы только из Китая, а этим летом люди едут из самых разных стран. "Весь мир приехал", — говорит он.

Во время беседы в палатку заходит турист и спрашивает цену на сувенирную тарелку. После того, как продавец ее озвучивает, покупатель начинает торговаться. "Видишь, что делает", — возмущается продавец, обратившись к корреспонденту. "И так низкие цены установил", — добавляет мужчина и наотрез отказывается сбавлять ценник.

Затем он рассказывает, что у него иностранцы также чаще всего покупают матрешки. "Самое популярное – это матрешки, еще брелочки и магнитики берут с символами Москвы. Общий язык всегда находим, тут много знать не надо – цена только всех интересует", — смеется продавец.

ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ РАСТЕТ

Помимо различных сувенирных лавок у Измайловского Кремля расположено немалое количество точек питания и продажи напитков. В одной из палаток продавец рассказала, что приток покупателей ощущается значительно, а вместе с этим растет и прибыль.

"Проходимость большая, очень много людей, очень много иностранных туристов. Товар, конечно, практически у всех одинаковый — кто-то ощущает, что торговля лучше идет, кто-то нет. Но я ощущаю, выручка растет", — поделилась женщина.

При этом она сразу заверяет, что цены совсем не повышала с прошлого года. "Цены, какими были в прошлом году, такими и остались", — подчеркивает она.

Чаще всего иностранцы, по ее словам, покупают воду, мороженое, кукурузу и газировку. "Все то, к чему привыкли у себя. У нас еще блины есть, но именно иностранцы их не берут, они не понимают. Леденцы-петушки берут в сувениры, но тоже очень мало, в основном дети просят. Сюда ведь много групп приезжает именно с детьми, они разбирают", — рассказала продавец.

Также, по ее словам, большим спросом у туристов пользуются хот-доги, поэтому она собирается установить специальное оборудование для их приготовления.

"Сейчас, видите, народу немного, а вечером они пойдут, будут брать пиво, мясо. Мы тоже готовимся, через неделю поставим аппарат, чтобы делать хот-доги", — поясняет она.

Женщина также рассказала, что туристы редко пытаются сбить цену, поскольку у нее продуктовая лавка.

"Кто-то пытается торговаться, но мало, это все-таки еда, обычно с сувенирами торгуются. Очень мало тех, кто просит уступить — например, если много покупают, а так в основном нет", — сказала женщина.

Иногда к ней подходят туристы и обращаются за помощью. "Кое-что уже знаем на английском, а так на руках все объясняем. Часто спрашивают, куда пройти или где что-то находится. Вчера был самый интересный вопрос, когда молодой человек спросил, где здесь ванна. Я ему, конечно, помочь не смогла", — смеется женщина.

В другой точке с напитками и едой женщина делится, что у нее продажи также выросли из-за того, что значительно увеличился поток людей.

"Я в глубине стою, не у входа, у меня людей не так много проходит, как у тех, кто при входе — люди зашли и сразу купили, им удобно. Но не буду скрывать, денег в этом году больше — людей много, все хотят есть, перекусить, дети видят леденцы, глаза горят, родители покупают", — пояснила она.

Тут же женщина рассказывает, что иностранцы очень доброжелательны. "Все веселые, улыбаются, особенно те, кто приехал на чемпионат, не те, кто туристы, а именно болельщики. Они, конечно, все очень радостные", — уточняет она и с сожалением добавляет, что туристы часто спрашивают пиво. "Но у меня его нет в ассортименте", — добавляет женщина.