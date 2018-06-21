Пострадавшие в ДТП в Петербурге могут получить до двух миллионов рублей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новостия. Пострадавшие в ДТП пассажиры маршрутки в Санкт-Петербурге могут получить до двух миллионов рублей в страховой компании "Согаз", следует из поступившего в распоряжение РИА Новости сообщения страховщика.

ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутки произошло на Петергофском шоссе 19 июня. В результате ДТП три человека погибли, шестеро пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в 26-ю городскую больницу, двое — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и один ребенок госпитализирован в детскую больницу имени К. А. Раухфуса.

"Гражданская ответственность владельца маршрутного автобуса, попавшего в ДТП на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге, застрахована в АО "Согаз". Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на выплаты в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", — говорится в сообщении.

В соответствии с этим законом выплаты по ОСГОП составляют 2,025 миллиона рублей на случай гибели пассажира и до двух миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью.

Пострадавшему необходимо обратиться в офис "Согаза" с заявлением для получения страховой выплаты. При себе заявителю необходимо иметь удостоверение личности, документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, а также документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности.

Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения. Размер выплат для пострадавших рассчитывается по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от ее характера.