В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Голодающего в колонии украинца Олега Сенцова не кормят насильно, ему проводится поддерживающая терапия, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Информация, распространяемая рядом СМИ, о принудительном кормлении осужденного Сенцова О.Г. не соответствует действительности. Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении ведомства.

По словам представителя пенитенциарной службы, Сенцова ежедневно осматривают медики, он получает поддерживающую терапию, направленную на предупреждения развития осложнений.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.