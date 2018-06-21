В Москве до конца года установят памятник Солженицыну

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Памятник писателю Александру Солженицыну установят в Москве на одноименной улице до конца 2018 года, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Установить до 31 декабря 2018 года монумент А. И. Солженицыну в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию и изготовлению скульптурной части и постамента монумента за счет средств представительства Русского благотворительного фонда Александра Солженицына (Швейцария) в Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на портале мэра.

Устанавливать монумент и благоустраивать прилегающую к нему территорию будут за счет бюджетных ассигнований. Текущее содержание памятника, согласно распоряжению, после его возведения возлагается на префектуру Центрального административного округа Москвы.