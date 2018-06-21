Титов предложил разобраться с накопительной частью пенсии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Изменения в пенсионном законодательстве РФ назрели давно, но прежде чем увеличивать пенсионный возраст, нужно было разобраться с накопительной частью пенсии, считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

В настоящее время правительство и парламентарии обсуждают изменение пенсионной системы. Одним из ее элементов должен стать индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) – инструмент, разработанный Минфином и ЦБ РФ, который должен быть рассмотрен в ближайшие месяцы.

"Да, пенсионная реформа назрела давно. Но прежде чем увеличивать пенсионный возраст, нужно было разобраться с накопительной частью пенсии, которая была частично разворована негосударственными пенсионными фондами, частично заморожена", — заявил журналистам Титов.

"Реформа должна коснуться снижения страховых платежей для тех людей, которые накапливают для себя — и не должны за счет своих взносов финансировать пенсию "за того парня". А за старшее поколение, работавшее в основном при СССР, и не успевшее накопить в новой России, должно честно взять на себя ответственность государство", — полагает омбудсмен.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что повышение пенсионного возраста создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.