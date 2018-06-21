Госдума приняла во II чтении проект ОНФ о статусе мемориалов "Вечный огонь"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о закреплении статуса мемориалов "Вечный огонь", представленный Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба организации.

Законопроект предполагает обеспечение учета и бесперебойного функционирования мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти", а также уточняет полномочия органов власти и местного самоуправления в данном вопросе. Согласно документу, за учет мемориальных сооружений будет отвечать российское Минобороны.

Законопроект был разработан ОНФ по поручению президента Владимира Путина.

"Народный фронт" добивался принятия законопроекта более двух лет, в первом чтении законопроект был принят в феврале 2017 года, была проделана большая работа за прошедший год по его доработке, в том числе с правительством страны", — отметил один из авторов документа, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы Андрей Красов.

Он также подчеркнул, что за последние два года в стране было открыто около 400 мемориальных сооружений, которые должны быть учтены соответствующим образом.