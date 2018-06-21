Двойное гражданство Сенцова мешает его выдаче Украине, заявила Москалькова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выдаче осужденного в РФ Олега Сенцова Украине мешает его двойное гражданство: по действующему законодательству это невозможно, пока не появится специальное соглашение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Сложность заключается в том, что они имеют двойное гражданство — российское и украинское. И вопрос по передаче… передача с целью отбывать наказание в другой стране невозможна в отношении этих граждан", — сказала Москалькова.
Она отметила, что в настоящее время ни Россия, ни Украина не хотят передавать второй стороне арестованных с российским и украинским гражданством. "Этот вопрос нерешаем, пока не появится специальное соглашение, определяющее неопределенный статус этих людей. Над этим нужно будет работать", — добавила российский омбудсмен.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.