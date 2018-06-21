Президент Южной Кореи возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.

Президент прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Лидера Южной Кореи сопровождала супруга. Мун Чжэ Ин поправил ленты на венке, а затем, склонив голову, почтил память воинов. Чуть поодаль от него стоял посол России в Республике Корея Александр Тимонин, а за ним глава южнокорейского МИД Кан Ген Хва и посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Южной Кореи 22 июня проведут полноценные переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов. Кроме этого, южнокорейский лидер проведет 21 июня переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В четверг Мун Чжэ Ин уже выступил в Госдуме.

Как ожидается, 23 июня президент Южной Кореи посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество будет обсуждаться во время визита южнокорейского президента в Россию. Он также отметил, что Москва планирует в ходе визита Мун Чжэ Ина в РФ обсудить тему трехсторонних проектов с КНДР.