Москалькова предложила ввести норму о расторжении навязанных кредитов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает законодательно закрепить возможность расторжения кредитных договоров граждан, которым мошенники навязали свои услуги или товары.

"Я на себе увидела, как сложно возбудить уголовное дело против таких мошенников, потому что они настолько хитро составляют договоры и так мелким подчеркнув приписывают условия, что человек просто не в состоянии оценить. Думаю, что, во-первых, нужно обратиться в правоохранительные органы и проверить организации, они у всех на слуху. Во-вторых, просто закрепить нормативно расторгать эти договоры и ограждать, в первую очередь пожилых людей, от возможности стать жертвой мошенников", — сказала Москалькова в ходе выступления в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможности расторжения кредитных договоров, заключенных обманным путем.