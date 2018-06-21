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Общество

В Ненецком округе открылся "кочующий" детсад

15:1521.06.2018
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© РИА Новости / Сергей РусановПерейти в фотобанкКочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фотоКочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Кочевой детский сад, воспитанниками которого станут порядка 20 детей, будет организован с 1 августа в двух оленеводческих бригадах СХПК "Ненецкая община "Канин" и одной оленеводческой бригаде "Восход" в Ненецком округе, сообщили в администрации региона.

Пятнистый олень. архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Два комплекса переработки для целей оленеводства прибудут на Ямал
"Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке", — говорится в сообщении.

В этом году в течение августа в детских садах общины "Канин" будут работать выпускники Социально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучейского, а в бригаду СПК "Восход" отправятся практикующий педагог государственного учреждения НАО для детей-сирот "Наш дом" и мастер народных художественных промыслов этнокультурного центра НАО для работы со школьниками.

Сообщается, что во время празднования Дня оленя для детей дошкольного и школьного возраста педагоги проведут культурно-развлекательную программу.

Хозяйства "Канин" и "Восход" базируются в селах Несь и Ома, а летом кочуют на западе округа. К месту работы воспитатели будут доставлены на вертолетах, запланированных для празднования Дня оленя в оленеводческих хозяйствах округа.

Для организации работы кочевых детских садов в Канинской тундре государственной программой "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО" предусмотрено 735,5 тысяч рублей.

"В эту сумму входят приобретение палаток, раскладушек, спальных мешков, столов, стульев, канцтоваров, оплата труда и питания педагогов, аренда оленей, грузовой упряжи и прочее. Дополнительно ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга" выделило 446,8 тысячи рублей на приобретение планшетных компьютеров и развивающих конструкторов, которыми дети будут пользоваться во время обучения, добавили в администрации.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
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