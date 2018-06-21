Москалькова направила запрос, чтобы вместе с Денисовой посетить Сущенко

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила запрос ФСИН, чтобы вместе с украинской коллегой Людмилой Денисовой посетить Романа Сущенко.

"По посещению Сущенко — я направила руководству ФСИН такой запрос,… чтобы (посетить Сущенко) вместе", — сказала журналистам Москалькова.

"Но я посетила уже гражданина, который содержится в списке Людмилы Денисовой, в Омске. И на принципах взаимности жду, что я тоже смогу посетить гражданина России на территории Украины… Я обратилась к ней и жду ответа", — добавила российский омбудсмен.

Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, как сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское национальное агентство "Укринформ" тогда заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом, он находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.