Минтруд: нужен единый подход к определению прожиточного минимума пенсионера

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минтруд России опроверг сообщения СМИ об установлении единого прожиточного минимума пенсионера на территории РФ, отметив, что предлагается установить единый подход к его определению в регионах страны.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о том, что будет установлен единый прожиточный минимум пенсионера на территории РФ, не соответствует действительности. Минтруд России предлагает установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что анализ практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, что в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена или завышена.

"Планируется, что величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год в целях установления социальной доплаты к пенсии как в целом по России, так и в регионах, будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года. Единый подход исключит возможные занижения и завышения ПМП", — добавляется в релизе.

В Минтруде подчеркнули, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера не приведет к снижению доходов пенсионеров.