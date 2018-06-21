В Москве 28 июня начнут принимать заявки от такси на городские субсидии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Прием заявок от такси на получение городских субсидий стартует в Москве 28 июня, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С 28 июня начнется прием заявок от таксистов на городские субсидии. До 12 июля заявку на возмещение кредитов и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей-такси могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками в Москве", — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что власти поддерживают добросовестных таксомоторных перевозчиков и создают условия для развития бизнеса в этой сфере. Так, предприятиям, работающим по всем правилам, город предоставляет финансовую поддержку для возмещения части затрат на уплату платежей по кредитным договорам и договорам лизинга деловых такси, благодаря чему перевозчики могут активнее обновлять и расширять автопарк.

Заммэра отметил, что Москва является единственным в России городом, где применяется подобная практика.

"Начиная с 2012 года субсидии получили 156 компаний на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. По программе субсидирования приобретено 19,4 тысячи автомобилей такси", — заключил он.