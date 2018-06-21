В Москве 28 июня начнут принимать заявки от такси на городские субсидии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Прием заявок от такси на получение городских субсидий стартует в Москве 28 июня, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ликсутов подчеркнул, что власти поддерживают добросовестных таксомоторных перевозчиков и создают условия для развития бизнеса в этой сфере. Так, предприятиям, работающим по всем правилам, город предоставляет финансовую поддержку для возмещения части затрат на уплату платежей по кредитным договорам и договорам лизинга деловых такси, благодаря чему перевозчики могут активнее обновлять и расширять автопарк.
Заммэра отметил, что Москва является единственным в России городом, где применяется подобная практика.
"Начиная с 2012 года субсидии получили 156 компаний на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. По программе субсидирования приобретено 19,4 тысячи автомобилей такси", — заключил он.