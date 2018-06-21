В МЧС рассказали о жалобах на смс-рассылку в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. МЧС получило за 5 месяцев этого года всего 108 жалоб на смс-рассылку в Москве, заявил в четверг начальник отдела перспективного развития департамента гражданской защиты министерства Вадим Гаршин.

"В Москве за месяцев этого года, с 1 января по 1 июня, центр управления совместно с сотовыми операторами информировал население о каких-либо неблагоприятных погодных и других условиях 32 раза. Количество населения, получившего хоть один раз смс-сообщение, составляет 10 миллионов человек… В то же время жалоб на эти сообщения было всего 108, процент жалоб — одна тысячная от общего количества населения, получившего сообщения", — сказал Гаршин во время пресс-конференции, посвященная эффективности оповещения и информирования населения России о чрезвычайных ситуациях.

По его словам, массового недовольства получением смс-сообщений нет. Он также добавил, что МЧС анализирует каждую жалобу.

"Например, в ночное время возможен сильный ветер, град, гроза, природные катаклизмы. Человек спит, рядом лежит телефон. Приходи смс, он прочитал и говорит: "Что вы меня оповещаете? Я сплю, я дома, меня это не затронет". Он повернулся на другой бок, у него после этого бессонница, проснулся в плохом настроении и написал жалобу. В то же время у его соседа стоит машина во дворе, над которой нависает дерево. Встал, оделся и перегнал машину на свободное пространство. Дерево упало, а его имущество не пострадало", — сказал Гаршин.