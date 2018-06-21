В Москве на благоустроенных улицах начали опрыскивать деревья

МОСКВА, 21 июн — РИА. В Москве стартовали работы по опрыскиванию деревьев на благоустроенных улицах, говорится в пресс-релизе столичного департамента капитального ремонта.

"Опрыскивание в городе проводится биологическими препаратами и микробиологическими удобрениями, основой которых являются полезные бактерии и грибы. При опрыскивании применяется смесь препаратов и удобрений, которая комплексно воздействует на растение, одновременно питая и защищая его", — рассказали в пресс-службе.

Опрыскивание – один из многих видов ухода за деревьями, высаженными на благоустроенных улицах Москвы. Этот способ позволяет быстро и эффективно защитить растение от насекомых-вредителей и грибных заболеваний. Кроме того, при

опрыскивании кроны деревья получают органические удобрения через листья, сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-релизе отмечается, что при опрыскивании используется ультрамалообъемное опрыскивание (технология УМО), применение которого в два раза повышает производительность обработки.

"Деревья опрыскивают преимущественно в сухую и безветренную погоду. Применяемые препараты абсолютно безопасны для людей и домашних животных, однако в городских условиях этот процесс проводится в вечерние и ночные часы", — уточняется в материалах.