Экскурсии в Ростовской области посетили около 3 тысяч иностранных туристов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн – РИА Новости. Около трех тысяч иностранных болельщиков посетили экскурсии по городам, расположенным вблизи Ростова-на-Дону, сообщил журналистам министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

"Бразильцы, китайцы, мексиканцы, порядка трех тысяч зарубежных туристов посетили города вблизи Ростова", — рассказал министр.

Он отметил, что больше всего иностранцам, посещающим Ростовскую область, нравится атмосфера и радушие в регионе. "Болельщики были удивлены, что в аэропорту их встречал губернатор Ростовской области, шестого по численности населения региона в России", — сказал министр.

Для гостей чемпионата был разработан "Топ-10" туристических маршрутов, часть из которых проходит неподалеку от стадиона "Ростов-Арена" и фан-зоны на Театральной площади. Основные маршруты по Ростову предлагают туристам пройтись по главной улице города — Большой Садовой, набережной Дона, зеленому бульвару — улице Пушкинской, знакомясь с историей и культурой региона, памятниками архитектуры, музеями и храмами. Еще два маршрута в черте города связаны с популярными барами и знаменитыми ресторанами на левом берегу Дона.

Для тех, кто решит выбраться за город, организаторы подготовили автобусные экскурсии в станицу Старочеркасскую и Новочеркасск, связанные с донским казачеством, село Чалтырь, где проживают донские армяне и угощают знаменитым армянским шашлыком. Гости также смогут посетить самый древний город Ростовской области — Азов, и родину известного писателя Антона Чехова — Таганрог.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону 23 июня состоится матч между сборными Южной Кореи и Мексики, 26 июня — между командами Исландии и Хорватии, а также 1/8 финала мундиаля.

Другие новости региона читайте здесь>>