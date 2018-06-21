Верховный суд пояснил, из-за чего нельзя отказать в проведении митинга

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Верховной суд РФ отметил, что проведение на одной площадке какого-либо мероприятия не является основанием для отказа согласовать в том же месте митинг.

"Проведение нескольких мероприятий в одном месте не может являться самостоятельным (достаточным) основанием для направления органом публичной власти предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия", — говорится в проекте постановления пленума ВС РФ.

В документе подчеркивается, что совместное проведение мероприятий разрешается только в том случае, если это не приведет к превышению предельной заполняемости места проведения публичного мероприятия и позволит обеспечить его мирный характер.

Отмечается, что если совместное проведение мероприятий невозможно, то приоритет отдается той заявке, которая была подана раньше. Также, по мнению ВС, неудобства, которые митинг может повлечь для сторонних граждан, не являются безусловным основанием для отказа в его согласовании митинга.

"Судам необходимо учитывать, что неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для граждан, не участвующих в нем, а также предположения органа публичной власти о возможности возникновения указанных неудобств сами по себе не могут являться уважительной причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия", — сказано в проекте.

Суд подчеркивает, что помехи движению пешеходов и изменение маршрута движения транспорта могут стать основанием для отказа в согласовании мероприятия, только если его проведение нарушит требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.