Госдума приравняла день в СИЗО к полутора в колонии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается приравнять один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии.

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты еще в 2008 году. Время содержания под стражей в СИЗО предлагалось засчитывать в срок при отбывании наказания: один день в изоляторе — к одному дню в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, к полутора дням в колонии общего режима или воспитательной колонии, к двум дням колонии-поселения.

Это не касается осужденных за особо тяжкие преступления или терроризм, а также тех, кому смертную казнь заменили лишением свободы в порядке помилования.

Кроме того, по словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, этот повышающий коэффициент предлагается не применять, если осужденный находится в штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином помещении камерного типа в случае применения мер взыскания к осужденным.

По словам Крашенинникова, в случае принятия закон будет иметь обратную силу, "так что срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа осужденных".