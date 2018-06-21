В парламенте раскритиковали слова Кикабидзе о распаде СССР

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вахтанг Кикабидзе подвергся критике после интервью немецким СМИ, в котором рассказал о своем отношении к распаду Советского Союза.

В беседе с журналистом Deutsche Welle грузинский артист заявил, что ненавидел СССР и был рад его распаду, хотя "такую огромную махину трудно было развалить". По его мнению, Россия идет по тому же пути.

Он также добавил, что испытывал ненависть к советскому гербу.

Слова Кикабидзе вызвали широкий общественный резонанс.

Реакция в Совете Федерации

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР".

Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 июня 2018 г.

​Коллега Пушкова Франц Клинцевич напомнил в Facebook, что россияне любили и любят Кикабидзе за его творчество.

"Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим, пусть он говорит, что пожелает", — заключил он.

Реакция в Госдуме

Режиссер и депутат Владимир Бортко назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление".

Он отметил, что Кикабидзе получил известность именно в СССР, а не в Грузии.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что те, кто радуется распаду СССР, совершают "непростительную ошибку" в отношении совести и будущих потомков.

"Эта страна на глазах поднялась к высотам Победы, космоса, стратегического паритета и спасала планету от новых и новых бед, поэтому те, кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили, — мерзавцы и предатели, на мой взгляд, делают непростительную ошибку и для своей совести, и для своих потомков", — сказал глава коммунистов РИА Новости.

Он добавил, что решение создать СССР принимали добровольно "представители всех народов, в том числе грузинского народа".

"Спросите Вахтанга, как он представляет, если эти гигантские просторы от Черного моря до Тихого океана начнут разваливаться, если рядом мощные соседи схватятся за передел этих кусков, — планета вся заполыхает", — заключил Зюганов.

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР, лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. В 1999 году в Москве на площади Звезд эстрады была заложена его звезда.

В кино он создал целую галерею запоминающихся и любимых народом персонажей. Самые известные картины с его участием — "Не горюй!", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить".

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

Также он отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России. Артист заявил, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он не посещал Россию.

В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси. Также он сказал, что очень скучает по россиянам.

Распад СССР

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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное восьмого декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.