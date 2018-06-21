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Общество

В парламенте раскритиковали слова Кикабидзе о распаде СССР

13:1321.06.2018
(обновлено: 14:22 21.06.2018)
1772817
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе. Архивное фотоПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вахтанг Кикабидзе подвергся критике после интервью немецким СМИ, в котором рассказал о своем отношении к распаду Советского Союза.

В беседе с журналистом Deutsche Welle грузинский артист заявил, что ненавидел СССР и был рад его распаду, хотя "такую огромную махину трудно было развалить". По его мнению, Россия идет по тому же пути.

Он также добавил, что испытывал ненависть к советскому гербу.

Слова Кикабидзе вызвали широкий общественный резонанс.

Реакция в Совете Федерации

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР".

​Коллега Пушкова Франц Клинцевич напомнил в Facebook, что россияне любили и любят Кикабидзе за его творчество.

"Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим, пусть он говорит, что пожелает", — заключил он.

Реакция в Госдуме

Режиссер и депутат Владимир Бортко назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление".

Он отметил, что Кикабидзе получил известность именно в СССР, а не в Грузии.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что те, кто радуется распаду СССР, совершают "непростительную ошибку" в отношении совести и будущих потомков.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИнтервью с певцом Вахтангом Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе

"Эта страна на глазах поднялась к высотам Победы, космоса, стратегического паритета и спасала планету от новых и новых бед, поэтому те, кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили, — мерзавцы и предатели, на мой взгляд, делают непростительную ошибку и для своей совести, и для своих потомков", — сказал глава коммунистов РИА Новости.

Он добавил, что решение создать СССР принимали добровольно "представители всех народов, в том числе грузинского народа".

"Спросите Вахтанга, как он представляет, если эти гигантские просторы от Черного моря до Тихого океана начнут разваливаться, если рядом мощные соседи схватятся за передел этих кусков, — планета вся заполыхает", — заключил Зюганов.

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР, лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. В 1999 году в Москве на площади Звезд эстрады была заложена его звезда.

В кино он создал целую галерею запоминающихся и любимых народом персонажей. Самые известные картины с его участием — "Не горюй!", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАктер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии "Не горюй!"
© РИА Новости
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Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии "Не горюй!"

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

Также он отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России. Артист заявил, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он не посещал Россию.

В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси. Также он сказал, что очень скучает по россиянам.

Распад СССР

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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное восьмого декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Ностальгия по СССР
© РИА Новости, Инфографика
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Кому при Советском Союзе было жить хорошо

 

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Страна Дураков
Да, кто такой этот Кикабидзе?! Актер (и певец пары песен) именно советского кино, именно эпохи СССР, а больше он никто. Современная молодежь вообще не знает кто это такой.
14:09
21.06.2018
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Бразилия
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Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
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